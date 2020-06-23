В трех штатах пройдут праймериз по выборам в Конгресс

23.06.2020, 10:00, Новости дня

В трех американских штатах во вторник пройдут праймериз по выборам в Конгресс.

Основное внимание будет привлечено к праймериз Демократической партии по выборам в Сенат в Кентукки, победитель которых будет противостоять лидеру республиканского большинства Митчу Макконнеллу на выборах в ноябре, а также к праймериз демократов в Нью-Йорке, где конгрессмен Элиот Энгел столкнулся с мощной оппозицией.

В Кентукки бывшая летчица-истребитель морской пехоты Эми Макграт, казалось, вышла на глиссаду, ведущую к становлению оппонентом Макконнела на выборах в Сенат.

Она собрала на кампанию 41 миллион долларов и заручилась поддержкой ключевых фигур Демократической партии национального уровня в попытке сместить законодателя, который работает в Сенате шестой срок и часто срывает их законодательную повестку.

Но теперь 45-летняя Макграт, которая с небольшим отставанием проиграла на выборах в Палату представителей в 2018 году, внезапно оказалась участницей праймериз с пока непредсказуемым исходом.

Ее оппонентом является 35-летний законодатель штата Чарльз Букер, который заручился поддержкой ключевых местных газет и демократов-прогрессивистов, которые настороженно относятся к более центристским позициям Макграт.

В другой ключевой гонке вторника 73-летнему Энгелу, председателю комитета Палаты представителей по международным делам, будет противостоять афроамериканский кандидат Джамаль Боуман – 44-летний директор школы, который ранее никогда не выставлял свою кандидатуру на выборную должность.

В Вирджинии пройдут семь праймериз по выборам в Палату представителей, а также республиканские праймериз по определению кандидата на выборах в Сенат, который будет противостоять действующему сенатору-демократу Марку Уорнеру на выборах в ноябре.