Экс-бойфренд Элизабет Херли и отец ее сына выбросился с 27-го этажа

23.06.2020, 9:55, Разное

Миллионер, сценарист, продюсер, меценат и отец сына актрисы Элизабет Херли Дэмиана – Стив Бинг – несколько часов назад покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили многие иностранные СМИ, а чуть позже трагическую новость подтвердила Sky News публицист Стива Мишелль Бега. Стив выбросился из окна своих апартаментов, расположенных на 27-м этаже дома в районе Сенчери Сити, Калифорния. Как сообщает источник TMZ в правоохранительных органах, Стив страдал депрессией, которая лишь усугубилась в период самоизоляции, и жаловался на недостаток общения. Но что конкретно послужило причиной для самоубийства, не сообщается.

Элизабет Херли и Стив Бинг

Стив Бинг начал свою карьеру в Голливуде после того, как в 18 лет бросил Стэнфордский университет и стал обладателем огромного состояния в размере 600 миллионов долларов, которое ему досталось от деда. Его семья входила в топ-400 самых богатых американцев по версии Forbes. В 2000 году вышел его первый громкий проект “Убрать Картера”, над которым Стив работал в качестве исполнительного продюсера, – с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Одно из его последних крупных вложений в размере 100 миллионов долларов – в фильм “Полярный экспресс”.

За Стивом также ходила слава ловеласа: помимо того, что он разбил немало сердец и был известен своей любовью к красивым женщинам (в их числе Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Ума Турман и Миранда Керр), он также бросил Элизабет Херли сразу после того, как узнал новость о беременности. Сына Дэмиана он так и не признал. Почти так же, как с Херли, он поступил и с теннисисткой Лизой Бондер, подарившей ему дочь Киру. В июле 2019 года Дэмиан и Кира выиграли суд, по результатам которого им полагалось наследство от их дедушки Питера Бинга.

Сын Элизабет Херли и Стива Бинга – Дэмиан