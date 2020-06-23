В Японском море корабли ТОФ атаковали вражескую субмарину глубинными бомбами

23.06.2020, 9:53, Разное

Успешно завершились учения по обнаружению и уничтожению субмарины условного противника в Японском море. Для поражения цели корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ), состоящая из двух кораблей и самолетов, использовала специальные противолодочные глубинные бомбы.

По словам Николая Воскресенского, в качестве вражеской подводной лодки была использована дизельная субмарина Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Поиском вражеского объекта занимались малые противолодочные корабли «Советская Гавань» и «Кореец». Поддержку с воздуха им обеспечивали противолодочные самолеты Ил-38.

Во время учений высшее руководство находилось на борту эскадренного миноносца «Быстрый». Когда корабли обнаружили вражескую подлодку, при помощи гидроакустических средств были подтверждены ее координаты. Затем на субмарину условного противника были сброшены противолодочные глубинные бомбы.