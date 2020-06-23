 

«Туполев» рассказал о разработке беспилотников для ВС

23.06.2020, 9:48, Новости дня

Разработчик стратегических бомбардировщиков компания «Туполев» работает над созданием беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил, говорится в годовом отчете предприятия.

«Сегодня в Обществе проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооруженных сил самой современной техникой, как пилотируемой, так и беспилотной», – цитирует РИА «Новости» отчет компании.

В документе отмечается, что в перечень инновационных проектов компании включено создание авиационного комплекса дальней авиации (Ту-160М2), перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а также сверхзвукового делового самолета.

Данные о реализации проекта ПАК ДА и Ту-160М2 содержат сведения, составляющие государственную тайну, поэтому конкретные сроки и подробные данные не раскрываются.

Отметим, что помимо «Туполева», беспилотники для ВС создают многие компании оборонно-промышленного комплекса России. В частности, уже проходит летные испытания беспилотный летательный аппарат «Охотник» компании «Сухой». Кроме того, о планах создавать дроны сообщала корпорация «МиГ», но пока без какой-либо конкретики.

Кроме того, есть еще ряд предприятий, которые разрабатывают и производят беспилотные летательные аппараты в интересах российского военного ведомства и на экспорт.



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