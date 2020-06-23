Уральский завод не обнаружил неисправности при тестировании аппаратов ИВЛ «Авента-М»

23.06.2020, 9:48, Новости дня

Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ» в составе Ростеха) в рамках дополнительного тестирования не выявил нареканий к техническим характеристикам аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сообщили в пресс-службе завода.

«На данный момент в ходе проведения дополнительного тестирования нареканий к АИВЛ «Авента-М» не выявлено, вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам. Реализуется программа дополнительной проверки функциональных и технических характеристик поставленных АИВЛ «Авента-М», цель которой – финально подтвердить качество оборудования и выдать на каждый экземпляр документы, подтверждающие возможность его дальнейшего обращения», – говорится в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

Проверка будет проводиться как на предприятии, так и на местах фактической установки аппаратов ИВЛ самим заводом либо с привлечением организаций, имеющих соответствующую лицензию. Об этой инициативе завод уведомил Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Все расходы на проведение проверок берет на себя также сам завод.

Ранее сообщалось, что концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) продолжает выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М». Росздравнадзор приостановил использование в РФ этих аппаратов ИВЛ, которые произведены с 1 апреля 2020 года.