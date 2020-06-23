Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка

23.06.2020, 9:45, Новости дня

Китайская компания Haval сообщила о решении отказаться от продаж моделей Н2 и Н6 на российском рынке.

Вместе с тем автомобили пока доступны у дилеров и будут распродаваться внутри страны. Еще в начале 2020 года поступили первые слухи о возможном уходе Н2 и Н6 с российского рынка по причине поступления более перспективных автомобилей. Напомним, выход Н2 и Н6 состоялся в 2015 году, и за этот период покупатели выбрали свыше 12 тысяч экземпляров машин.

Однако производитель не стал лишать поклонников бренда возможности приобрести новые модели, предусмотрев возможность покупки новых кроссоверов и внедорожников H5, H9, F7 и F7x, которые обладают более передовыми опциями и возможностями на фоне своих конкурентов.