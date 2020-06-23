 

Обновленный Genesis G70 получит прежние моторы

23.06.2020, 9:45, Новости дня

В Сети опубликовали характеристики обновленного премиального седана под названием Genesis G70.

В свою очередь, разработчики не стали выпускать для автомобиля новые силовые агрегаты, сохранив прежнюю линейку моторов. В частности, покупатели смогут приобрести автомобиль с 2,0- и 3,3-литровыми агрегатами. Вместе с тем удастся повысить уровень мощности путем применения обновленного программного обеспечения. Предполагается, что салон получит модернизированный вид и улучшенные материалы отделки.

Кроме того, новинка имеет 10,25-дюймовый дисплей. По кузову отличить новинку Genesis G70 от предшественника можно по светодиодной оптике и форме решетки радиатора. Планируется уже к следующему году начать старт продаж флагманской модели.



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