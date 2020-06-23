 

Могут перерасти в рак: врач об опасности кондилом

23.06.2020, 9:23, Разное

Врач-онколог Елена Смирнова назвала обычные кондиломы предвестниками рака. По мнению специалиста, из необходимо своевременно удалять.

Смирнова отметила, что поначалу кондиломы незаметны, но затем вырастают до нескольких миллиметров. Они постепенно увеличиваются в размерах и могут перерасти в одну большую бородавку, а если их травмировать – они могут переродиться в злокачественное новообразование. Поэтому следует следить за кондиломами и своевременно обращаться к врачу за их удалением.



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