Эксперт рассказал о тонкостях использования кондиционера в доме

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23.06.2020, 9:23, Разное

Эколог Антон Ястребцев рекомендует правильно пользоваться домашним кондиционером во избежание негативных последствий. В первую очередь, после перерыва в использовании нужно промыть фильтры установленной в жилище части кондиционера.

Также важно протирать поверхности под крышкой, чтобы при работе кондиционер не распространял пыль и вредные микроорганизмы. Не менее важно не открывать окна при работающем кондиционере: лучше сначаа проветрить помещение, закрыть окна и включить устройство, сообщает Sputnik.



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