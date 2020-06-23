В Минске за участие в митинге врачу-онкологу выписали штраф $285. Он утверждает, что оказался там случайно

23.06.2020, 9:18, Новости дня

Суд Фрунзенского района города Минска вынес постановление по делу врача-онколога Виктора Хващевского. Его признали виновным в участии в несанкционированном митинге и сопротивлению законным требованиям милиции и назначили штраф – 675 белорусских рублей ($285), сообщает TUT.BY.

Врач признал, что вечером 19 июня был на проспекте Дзержинского, но лозунги не выкрикивал и не отказывался идти в автозак с омоновцами. “Я в тот вечер ехал в книжный магазин, не знал ни про какой митинг. Увидел, что стоит сестра моей одноклассницы, она вышла на прогулку с собакой, подошел, мы где-то полчаса общались. Я видел, что там собрался народ, но мы просто общались, ничего не выкрикивали, – пояснил Хващевский. – Меня задержал ОМОН. Я выполнял их требования, потому что понимал, иначе будет еще хуже. Никакого сопротивления не оказывал”.

Знакомая врача-онколога подтверждает эту версию: “Они стояли на тротуаре, рассматривали фотографии. Неожиданно его схватили, потащили в автозак, знакомую оттолкнули, у нее синяки остались. Рядом стояла девушка, которая пыталась снять задержание на мобильный телефон, ее тоже задержали”.

До суда врач трое суток провел в изоляторе.

Свидетели – сотрудники ОМОН – уверены: Хващевский нарушал общественный порядок, поэтому на него и составили протокол об административном правонарушении. При этом силовики в показаниях путались, хотя именно на их рапортах было основано административное дело.

На вопрос судьи о том, что Хващевский делал на митинге, свидетель ответил: “Скандировал, говорил “Стоп таракан”, “Свободу Статкевичу”. Точнее – Тихановскому, извините. “Жыве Беларусь”, “Сыходзь”. В то же время омоновец не помнил, где именно находились собравшиеся и как Хващевский реагировал на задержание.

Судья постановила, что вина доктора подтверждена полностью, и назначила штраф.

В Минске и других городах Беларуси 22 июня прошли десятки судов над людьми, которые были задержаны во время одиночных пикетов, “цепочек солидарности” и других акций протеста 19-21 июня. Люди требовали освободить из-под стражи кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который занимает пост главы его предвыборного штаба. Также они требовали освобождения видеоблогера Сергея Тихановского, которого обвиняют во вмешательстве в работу избирательных комиссий и проведения в Беларуси честных президентских выборов.

Большинство задержанных (только в Минске прошло почти четыре десятка судебных процессов) были оштрафованы на суммы от 108 до 1080 белорусских рублей (от $45 до $456), но были и те, кого суды приговорили к административному аресту. Владимир Михалап из Бобруйска был приговорен к 10 суткам ареста, а Роман Бобров из Орши получил 5 суток ареста.

По данным правозащитного центра “Весна”, всего на мирных акциях солидарности в Беларуси было задержано более 250 человек.

В пятницу, 19 июня, в Беларуси закончился сбор подписей, которые должны были сдать возможные кандидаты в президенты, чтобы ЦИК их зарегистрировал для участия в выборах. Примут ли подписи от штаба Бабарико – до сих пор неизвестно, хотя политик заявлял, что собрал их более 450 тысяч, то есть в четыре раза больше, чем требовалось.