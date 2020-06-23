 

В Петербурге 87 медиков Покровской больницы заразились COVID-19. Ее главврачу Путин присвоил звание Героя труда

23.06.2020, 9:18, Новости дня

Роспотребнадзор установил массовое заражение коронавирусом медработников и пациентов в Покровской больнице Санкт-Петербурга и составил административный протокол о нарушении санитарных норм (часть 2 статьи 6.3 КоАП). Материалы дела поступили в суд, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Только с 1 по 9 апреля, когда больница работала в обычном режиме, там было зафиксировано 155 случаев коронавируса: 68 среди пациентов и 87 среди медработников. При этом не исключено, что персонал заражался уже в больнице в результате нарушений противоэпидемического режима, говорится в материалах административного дела. 

Нарушения в больнице были выявлены и после перепрофилирования для приема больных COVID-19: в медучреждении не соблюдались меры эпидемиологической безопасности, в частности, с 14 апреля до 15 мая там отсутствовали санитарные пропускники, шлюзы и не зонировались помещения, что является нарушением санитарных правил и методических рекомендаций. Нарушения фиксировались и в более поздний период.

“Нарушения могли способствовать инфицированию COVID-19 среди сотрудников стационара. Они создают реальную угрозу здоровью пациентов и персонала и распространению инфекции в больнице и Петербурге”, – говорится в акте расследования Роспотребнадзора.

В начале апреля сотрудники Покровской больницы пожаловались на нехватку средств защиты для приема пациентов с коронавирусом. Они заявили, что сами начинают заражаться, и обвинили в происходящем руководство больницы, напоминает “Медуза”.

При этом главврач Покровской больницы Марина Бахолдина 21 июня была награждена президентом России Владимиром Путиным званием Героя труда за самоотверженную борьбу с COVID-19.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщила 18 июня, что в России от коронавируса погибли 489 медиков – это 6,5% от общего числа умерших от COVID-19, по официальной статистике. Правда, вскоре пресс-служба Росздравнадзора заявила, что цифра 489 – это неофициальная информация.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / South China Morning Post – в США намерены укрепить своё космическое превосходство над Россией и Китаем

28.04 / Ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины – Кабмин

18.04 / На фоне пандемии вырос спрос на бункеры

21.05 / Россия вывела на международный рынок новую РЛС

18.05 / SCMP – коронавирус «бросил тень» на дружбу России и Китая

10.04 / В иркутской колонии после бунта начался пожар

27.04 / Песков оценил перспективы отношений РФ и США

09.06 / Андрея Левченко собрались лишить депутатского мандата в иркутском ЗСО

04.06 / В Украине зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом за время эпидемии

21.04 / Политолог: РФ сделала выводы из урока с падением цен на нефть в 90-х

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска