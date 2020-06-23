В Петербурге 87 медиков Покровской больницы заразились COVID-19. Ее главврачу Путин присвоил звание Героя труда

23.06.2020, 9:18, Новости дня

Роспотребнадзор установил массовое заражение коронавирусом медработников и пациентов в Покровской больнице Санкт-Петербурга и составил административный протокол о нарушении санитарных норм (часть 2 статьи 6.3 КоАП). Материалы дела поступили в суд, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Только с 1 по 9 апреля, когда больница работала в обычном режиме, там было зафиксировано 155 случаев коронавируса: 68 среди пациентов и 87 среди медработников. При этом не исключено, что персонал заражался уже в больнице в результате нарушений противоэпидемического режима, говорится в материалах административного дела.

Нарушения в больнице были выявлены и после перепрофилирования для приема больных COVID-19: в медучреждении не соблюдались меры эпидемиологической безопасности, в частности, с 14 апреля до 15 мая там отсутствовали санитарные пропускники, шлюзы и не зонировались помещения, что является нарушением санитарных правил и методических рекомендаций. Нарушения фиксировались и в более поздний период.

“Нарушения могли способствовать инфицированию COVID-19 среди сотрудников стационара. Они создают реальную угрозу здоровью пациентов и персонала и распространению инфекции в больнице и Петербурге”, – говорится в акте расследования Роспотребнадзора.

В начале апреля сотрудники Покровской больницы пожаловались на нехватку средств защиты для приема пациентов с коронавирусом. Они заявили, что сами начинают заражаться, и обвинили в происходящем руководство больницы, напоминает “Медуза”.

При этом главврач Покровской больницы Марина Бахолдина 21 июня была награждена президентом России Владимиром Путиным званием Героя труда за самоотверженную борьбу с COVID-19.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщила 18 июня, что в России от коронавируса погибли 489 медиков – это 6,5% от общего числа умерших от COVID-19, по официальной статистике. Правда, вскоре пресс-служба Росздравнадзора заявила, что цифра 489 – это неофициальная информация.