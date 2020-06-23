 

В Приморье по нацпроекту обучили ведению бизнеса 1,3 тыс. школьников

23.06.2020, 9:16, Новости дня

Более 1,3 тыс. школьников в Приморском крае приняли участие в просветительском проекте «Бизнес-факультет» и смогли узнать тонкости создания и ведения собственного дела, сообщили в центре «Мой бизнес».

«В Приморье центр «Мой бизнес» завершил масштабный просветительный проект для школьников «Бизнес-факультет». В течение двух месяцев 20 молодых предпринимателей рассказывали ребятам, как они запускали свой бизнес, давали советы, устраивали конкурсы и дарили подарки. Участие в проекте приняло более 1,3 тыс. школьников со всего края», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Руководитель центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова отметила, что записи вебинаров останутся у школьников как учебное пособие. «Нам удалось рассказать большому количеству ребят о том, как создать бизнес в Приморье. Не было цели, чтобы ребята по итогам проекта открыли свое дело – им по 15-17 лет, однако у некоторых мы увидели желание развивать свои идеи и преобразовывать действительность вокруг себя», – заметила она.

«Мы рады такому интересу школьников к теме бизнеса и очень рады тому, что многие ребята не только получили новую информацию, но нашли единомышленников и создали совместные проекты. В будущем, когда идеи ребят будут сформированы и они решат открыть свой бизнес, мы с радостью им в этом поможем – бесплатно зарегистрируем, проведем консультации, разработаем бизнес-планы, предоставим рабочие места в коворкинге, поможем составить рекламные компании и даже вывести их бизнес на международные рынки», – сообщил гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Центр «Мой бизнес» организует бесплатное обучение для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморском крае, по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нацпроект утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза – до 1,5 трлн рублей.



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