 

IIHF перенесла старт чемпионата мира-2021 на конец мая

23.06.2020, 9:15, Новости дня

Международная федерация хоккея приняла решение перенести начало чемпионата мира в 2021 году на более поздний срок. Мировое первенство стартует 21 мая и завершится 6 июня. Хоккейный турнир пройдет в Минске и Риге.

"Мы перенесли чемпионат мира по настойчивой просьбе национальных лиг. Нас просили начать турнир как можно позже. Хотелось и дать возможность игроком из НХЛ принять участие в чемпионате мира", – цитирует главу IIHF Рене Фазеля РИА Новости.

Напомним, что сборная РФ сыграет в группе A с командами Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Швейцарии, Швеции и Чехии.

Чемпионат мира-2020, который должен был состояться в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса.



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