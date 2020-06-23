В Белогорске 24 июня пройдет парад военной техники

23.06.2020, 9:15, Новости дня

В Белогорске Амурской области 24 июня пройдет парад военной техники. Он начнется в 10 утра. Как напоминает ГТРК "Амур" в эфире телеканала "Россия 24", количество техники в этом году вдвое увеличено. Все машины полностью готовы к торжественному мероприятию: начищены до блеска, заправлены и ждут своего часа.

Всего в праздничной колонне можно будет увидеть 45 единиц. Это и привлеченная техника военного училища, и современные образцы вооружения. Впервые в параде примут участие "летающие" танки и самоходные гаубицы, армейские мотовездеходы и снегоходы. Во главе шествия — новейший танк Т-72БЗМ с улучшенными характеристиками. Его командир — Антон Блёсткин, его прадед воевал в Великой Отечественной.

Среди зрителей традиционно будут ветераны Великой Отечественной и обычные горожане. Всем бесплатно предоставят индивидуальные средства защиты. Нахождение в маске — строго обязательно. Введены ограничительные меры на въезд в Белогорск с 7 до 11 часов — он разрешен только жителям с местной пропиской. Иногородним понадобится справка с работы о необходимости нахождения в городе. Такие строгие меры необходимы в условиях эпидемии коронавируса, уточнили власти.

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ГТРК "Амур"