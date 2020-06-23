Агаси Тавадян рассказал о причинах длительного периода угасания пандемии COVID-19

23.06.2020, 9:09, Разное

Агаси Тавадян заявил о причинах долгого периода затухания эпидемии COVID-19. Специалист объясняет, что люди, которые не хотят верить в угрозу коронавирусной инфекции, и те, кто пренебрегают социальным дистанцией, являются виновниками продолжительности пандемии.

Эксперт обратил внимание на результаты опросов жителей России, из которых следует, что 30% россиян не верят в коронавирусную инфекцию. Из-за людей, которые отказываются носить маски, не придерживаются самоизоляции и социальной дистанции, случаются новые очаги болезни. Ученый полагает, что именно из-за этих причин заболевание так долго угасает.

Напомним, что точная информация о коронавирусной инфекции РФ можно просмотреть на официальном сайте стопкоронавирус.рф.