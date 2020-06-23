 

Российские спецназовцы получат уникальные парашюты «Штурм»

23.06.2020, 9:09, Разное

Холдинг Ростеха «Технодинамика» занимается разработкой уникальной парашютной системы для российских спецподразделений. При помощи новых парашютов спецназовцы смогут десантироваться с высоты 70-80 метров, чего ранее они сделать не могли, отметил гендиректор холдинга Сергей Хурсевич.
Новая парашютная система получила название «Штурм». Используя ее, бойцы спецназа смогут десантироваться прямо посреди боя, ранее они были вынуждены высаживаться в отдалении, после чего готовиться к атаке на земле.

По словам Сергея Хурсевича, подобных парашютных систем, увеличивающих гибкость применения сил спецназначения, никто ранее не разрабатывал. Сейчас парашюты проходят заводские испытания, позднее они будут протестированы в полевых условиях.



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