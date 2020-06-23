Болтон заявил о намеренном опоздании Трампа на первый саммит с Путиным

23.06.2020, 9:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году в Хельсинки и даже рассматривал вариант отмены встречи, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

«Нам сообщили, что самолет Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражен этим, чтобы быть жестче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно», – пишет Болтон, передает РИА «Новости».

В любом случае, добавляет он, американская делегация приняла решение обязательно заставить президента РФ ждать их какое-то время во дворце президента Финляндии, где должен был пройти саммит. Трамп, действительно, приехал на встречу через 20 минут после российского президента.

Путин и Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.

Ранее Болтон сравнил президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин, по его словам, «взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь». Такой «уровень подготовки, педантичности и планирования», как считает Болтон, «просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом».

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.