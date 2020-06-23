 

В Украине опять более 800 новых случаев коронавируса, за сутки умерло 23 человека

23.06.2020, 9:06, Новости дня

В Украине подтвердили еще 833 случая коронавируса, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 38 074, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 23 июня. 

Таким образом, суточный прирост новых случаев после нескольких дней уменьшения опять начал расти: накануне было 681, перед этим – 735. 

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1035 человек, в том числе 23 – за последние сутки, а вылечилось –16 956 (+314 за последние 24 часа). 

Новость дополняется. 

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9 млн, из них более 4,5 млн вылечились, а 472 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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