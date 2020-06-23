В США заподозрили всплеск линчевания афроамериканцев

23.06.2020, 8:53, Новости дня

Менее чем за месяц шестеро темнокожих были найдены на деревьях в Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Орегоне и Техасе. Власти назвали все случаи самоубийствами, однако семьи погибших, протестующие и активисты считают, что речь может идти о линчевании.

Первый умерший был найден 27 мая. Ею оказалась 31-летняя бездомная трансгендерная женщина Тити Галли. С того момента обнаружили еще пять погибших темнокожих. Каждое дело было признано самоубийством, но ряд политиков и членов семей сомневаются в этих решениях суда. В социальных сетях также ходят слухи о том, что эти смерти являются линчеваниями, информирует телеканал «360» со ссылкой на Washington Post.

Эти смерти вызывают у людей воспоминания о моменте в американской истории, когда тысячи темнокожих были линчеваны с 1880 по 1968 год. При этом для сокрытия преступлений в качестве причины смерти всегда указывали самоубийство.

Среди темнокожего населения действительно происходят самоубийства, но по данным министерства здравоохранения и социальных служб США, этот показатель на 60% ниже, чем среди белых. В афроамериканской культуре самоубийство считается постыдным актом. Издане пишет, что если человек и решается на такое действие, то делает это в более приватной обстановке. Участившиеся в последнее время публичные случаи самоубийства, как правило, нестандартны для темнокожих американцев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.