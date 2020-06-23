 

В США заподозрили всплеск линчевания афроамериканцев

23.06.2020, 8:53, Новости дня

Менее чем за месяц шестеро темнокожих были найдены на деревьях в Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Орегоне и Техасе. Власти назвали все случаи самоубийствами, однако семьи погибших, протестующие и активисты считают, что речь может идти о линчевании.

Первый умерший был найден 27 мая. Ею оказалась 31-летняя бездомная трансгендерная женщина Тити Галли. С того момента обнаружили еще пять погибших темнокожих. Каждое дело было признано самоубийством, но ряд политиков и членов семей сомневаются в этих решениях суда. В социальных сетях также ходят слухи о том, что эти смерти являются линчеваниями, информирует телеканал «360» со ссылкой на Washington Post.

Эти смерти вызывают у людей воспоминания о моменте в американской истории, когда тысячи темнокожих были линчеваны с 1880 по 1968 год. При этом для сокрытия преступлений в качестве причины смерти всегда указывали самоубийство.

Среди темнокожего населения действительно происходят самоубийства, но по данным министерства здравоохранения и социальных служб США, этот показатель на 60% ниже, чем среди белых. В афроамериканской культуре самоубийство считается постыдным актом. Издане пишет, что если человек и решается на такое действие, то делает это в более приватной обстановке. Участившиеся в последнее время публичные случаи самоубийства, как правило, нестандартны для темнокожих американцев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Кремль счел абсурдными обвинения в дезинформации по ситуации с коронавирусом в ЕС

08.06 / Килиан Мбаппе подешевел на 6 миллионов евро

19.06 / Мясников назвал признаки опасной головной боли

12.05 / Антон Геращенко: У МВД достаточно возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и гвардейцев

02.06 / В мире: Две проблемы США, которые привели страну к погромам

18.06 / Венедиктова объяснила, в чем подозревают Порошенко, на примере президиума Верховной Рады

11.06 / Руководство ЕС не видит причин для отмены санкций против РФ – они не мешают бороться с коронавирусом

17.04 / Welt – Италия разочарована Германией и ЕС, зато благодарна России, Китаю и Кубе

07.05 / Видео: В РФ вводят масочный режим

05.05 / Шахматы. Сборная России проиграла команде США во втором туре Кубка наций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска