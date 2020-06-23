Болтон рассказал о якобы непереведенных словах Путина на встрече в Кремле

23.06.2020, 8:48, Новости дня

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.

«Путин уверенно заявил, … что до 5000 «местных жителей» в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГ, которые якобы следуют американским указаниям, но затем предают нас, когда это им удобно. Путин сказал, что боевики ИГ будут целовать определенную часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил!» – пишет Болтон, передает РИА «Новости».

При этом Болтон не поясняет, как он узнал, что сказал Путин – самостоятельно или через переводчика американской делегации. В тексте указывается лишь, что у них был и свой переводчик.

Также Болтон утверждает, что на встрече Путин якобы заверил, что РФ не заинтересована в присутствии иранских военных в Сирии, но с одной стороны, не может повлиять на их вывод из страны, как этого хотят США, а с другой – не собирается их замещать в сирийской гражданском конфликте.

«Цель России, по словам Путина, состояла в том, чтобы консолидировать сирийское государство, чтобы предотвратить хаос, как в Афганистане, в то время как у Ирана были более широкие цели», – утверждает бывший чиновник Белого дома.

Россия с 2015 года по запросу властей Сирии оказывает помощь в борьбе с террористами.

Ранее Болтон сравнил президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин, по его словам, «взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь». Такой «уровень подготовки, педантичности и планирования», как считает Болтон, «просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом».

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.