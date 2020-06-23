В Трудовой кодекс предложили ввести статус «молодой специалист»

23.06.2020, 8:48, Новости дня

Общественники направили министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложением закрепить в Трудовом кодексе понятие «молодого специалиста», распространив на категорию профессиональных стажеров права и льготы по статусу.

«Просим вас совместно с Институтом прогрессивного образования законодательно закрепить в Трудовом кодексе РФ статус «молодого специалиста» с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет. Также предлагаем законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажеров», – говорится в письме за подписью члена ОП РФ Артема Кирьянова, которое цитирует РИА «Новости».

Авторы инициативы поясняют, что в настоящее время такой статус не закреплен на федеральном уровне и не имеет нормативно-правовой силы значения по Трудовому кодексу РФ. Кроме того, нынешними нормативно-правовыми актами регионов устанавливается разный возрастной ценз для россиян, претендующих на этот статус: в основном это 35 лет, но в некоторых субъектах – 30 лет.

В документе отмечается, что в ближайшее время молодых специалистов ожидают проблемы с трудоустройством и уровнем заработной платы на рынке, перенасыщенным высвободившимися опытными кадрами.

«Сегодня в РФ почти 2,5 млн человек официально безработные. Это значительная нагрузка на рынок труда. Многие опытные кадры сейчас окажутся в процессе поиска работы и выиграют в сравнении с молодежью. Такая жесткая конкуренция плюс общая экономическая ситуация негативно скажутся и на зарплатах. Вчерашним выпускникам будут платить еще меньше. Поэтому молодые специалисты нуждаются в дополнительной поддержке на уровне государства», – отметила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

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