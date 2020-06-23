Одну из новинок супероружия Путина покажут на параде – остальные придётся подождать

23.06.2020, 8:45, Новости дня

Два года назад в своём предвыборном обращении к россиянам президент Владимир Путин продемонстрировал новейшие подводные беспилотники, ракеты и ядерное оружие и заверил, что эти системы непобедимы. Однако на Параде Победы в Москве планируется показать лишь одну из новинок, отмечает Yle. Остальное «супероружие» Путина в основном до сих находится ещё на стадии проектирования или первых испытаний, поэтому эксперты призывают не зацикливаться на этих заявлениях, а учитывать общий потенциал сдерживания, отмечается в статье.



Reuters

В своём предвыборном обращении пару лет назад президент Владимир Путин представил новое супероружие: подводные беспилотники, ракеты и ядерное оружие и заверил, что эти новые системы непобедимы. Он также подчеркнул, что если раньше никто не хотел по существу разговаривать с Россией, то теперь к её мнению придётся прислушиваться, пишет Yle.

После этого заявления на разработку новых вооружений было потрачено несколько миллиардов рублей, и некоторые из них уже стоят на боевом дежурстве — однако есть и такие, которые до сих пор «не сошли с чертёжной доски», отмечается в статье. На предстоящем Параде Победы, который в этом году из-за пандемии был перенесён на 24 июня, будет представлена лишь одна из новинок: гиперзвуковая ракета, которую будет нести истребитель. Остального российского супероружия придётся подождать, подчёркивает Yle.

«Лейтмотив российских вооружённых сил при разработке нового вооружения — обойти существующие системы противоракетной обороны. Россия стремится к технологическому превосходству и пытается таким образом повысить авторитет своей военной мощи», — заявил в интервью Yle Пентти Форсстрём, специалист по РФ при Национальном университете обороны. По его мнению, новое оружие призвано служить визитной карточкой Москвы.

В то время как Юхан Нурберг из Шведского института оборонных исследований в Стокгольме уверен, что этим оборонным проектам ещё предстоит пройти неблизкий путь от цифровой презентации до реальной постановки новинок на вооружение российской армии. «Но важно то, что РФ продолжает развивать новые возможности. В большой войне можно это оружие будет использовать для удара в тыл противника: например, во время войны в Европе вы сможете поразить порты в Атлантике», — пояснил Нурберг в интервью Yle.

В то же время Нурберг подчёркивает, что Западу не стоит «зацикливаться» на новых видах российских вооружений, поскольку они в основном находятся лишь в процессе разработки. «Если посмотреть на общий военный потенциал России, на силы, с которыми страна реально может воевать, то новых систем ещё мало. Основная мощь приходится на совокупность вооружённых сил: крупные сухопутные войска поддерживаются авиацией и флотом. И, конечно же, главную роль играет стратегический ядерный арсенал», — отметил эксперт в беседе с журналистами.

По его мнению, важно помнить, что значительная часть сегодняшних российских вооружений до сих пор ещё «советская», при этом старые системы вооружений в основном приходятся на сухопутные силы. Как считает эксперт, основная цель заявлений Путина заключается в стремлении заработать политические очки: «У этих новых проектов есть мирная политическая выгода. Можно пугнуть окружающий мир и в то же время убедить своих, какая РФ большая и сильная», — считает Нурберг.

Российский президент несколько дней назад вновь высказался о новинках в сфере вооружений, напоминает Yle. «Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — отметил Путин в телеинтервью. По его словам, РФ пришлось начать разработку гиперзвукового оружия после того, как США прекратили действие соглашения о противоракетной обороне в 2002 году: «Если бы РФ не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — подчеркнул президент.

В этом контексте можно выделить два новых российских «супероружия» — «Авангард» и «Циркон», поясняет Yle. «Авангард» — это гиперзвуковая межконтинентальная система, которая может быть оснащена ядерным оружием, причём первый образец уже поступил на вооружение зимой 2019 года, говорится в статье. По данным российского Министерства обороны, в течение следующего десятилетия «Авангард» постепенно заменит своих предшественников. «Циркон» — гиперзвуковая крылатая ракета для уничтожения морских целей. Её испытания в РФ тоже продолжаются.

Однако по сути, «Авангард» всё ещё находится на стадии испытаний, их было выпущено всего несколько штук, подчёркивает Пентти Форсстрём из Национального университета обороны. По его мнению, из списка новейшего оружия, которое ранее анонсировал российский президент, дальше всех продвинулся «Сармат». Это межконтинентальная баллистическая ракета дальностью 18 тыс км, которая может оснащаться всеми типами боеголовок, включая ядерные, и встанет на дежурство уже в следующем году, поясняется в статье. «Сармат» был разработан на замену ракетному комплексу «Воевода», который, как считают в России, уже несколько устарел.

«Кинжал» — гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования. В последние годы ракета прошла масштабные испытания и имеет дальность до двух тысяч км. «Кинжал, похоже, тоже уже стоит на вооружении», — отметил в интервью Yle Юхан Нурберг из Шведского института оборонных исследований. Кроме того, «Кинжал» — единственное путинское супероружие, которое появится на Параде Победы в Москве 24 июня, подчёркивается в статье.

В российских СМИ также часто мелькают новости про «подводный дрон» под названием «Посейдон» — это межконтинентальная торпеда или дрон на атомной тяге, который может быстро перемещаться в океанской толще воды. Торпеда сможет нести различные боеголовки, в том числе ядерные.

Как полагает военный аналитик Виктор Баранец, «Посейдон» сможет «запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон», а когда незаметно подойдёт к вражескому берегу, то «зароется в ил, где его никто не сможет обнаружить, и будет ждать боевой команды». После получения такой команды «Посейдон» способен создать не только гигантский взрыв, но и цунами, которое затопит суда и целые города, говорится в статье.

По данным российских СМИ, первые испытания «Посейдона» пройдут уже следующей осенью, однако эта система ещё не существует как единое целое — пока испытываются лишь её отдельные части. Когда этот проект будет полностью реализован, новые российские торпеды станут частью арсенала новых подводных лодок типа «Хабаровск» и «Белгород», сообщается в статье.

При этом никаких способов защититься от «Посейдона» нет и в ближайшие 100 лет не предвидится, отмечает Yle. Однако некоторые эксперты критикуют «Посейдон» за «медлительность и шумность» и предполагают, что его будет легко обнаружить.

Два других супероружия Путина, напротив, очень тихие, подчёркивается в статье. Это новая лазерная система «Пересвет» и крылатая ракета «Буревестник».



Согласно отчёту, который был опубликован Шведским институтом оборонных исследований прошлой зимой, ядерное сдерживание будет и впредь играть стержневую роль в российской военной стратегии. Однако в отчёте также отмечается, что в последние годы РФ начала уделять основное внимание неядерным средствам сдерживания на основе крылатых ракет, пишет Yle.

Это существенные вложения, которые строятся на чёткой стратегии, полагает Нурберг: «В центре нашего внимания лежит масштабная война. И в ней для военного давления на противника вроде НАТО или Китая у РФ не хватит ракет, особенно оснащенных обычными боеголовками», — пояснил эксперт в интервью Yle.

Решающее давление, судя по всему, потребует ядерного оружия, отмечается в статье. Национальный университет обороны в Хельсинки тоже внимательно следит за этой тенденцией. «На практике ядерное оружие бесполезно, потому что разрушительно для всех сторон», — отметил в беседе с журналистами Форсстрём. Поэтому РФ разрабатывает оружие полезнее, и к тому же дешевле, пишет Yle. Кроме того, эти ракеты никак не регулируются международными соглашениями.

Как отмечается в докладе Шведского института оборонных исследований, ресурс дистанционного боя в виде баллистических и крылатых ракет в настоящий момент является «мощным потенциалом» российских вооруженных сил. По оценкам экспертов, количество ракет для дальнего боя в РФ за последние три года значительно увеличилось, в основном за счёт развёртывания систем вроде «Калибра» и «Искандера». Институт также заключает в своём докладе, что число платформ, вооружённых крылатыми ракетами, за следующее десятилетие, по всей видимости, значительно вырастет.

Однако при этом нельзя забывать и о традиционных вооружениях, подчёркивает Нурберг. «Соседние с Россией страны должны учитывать общий потенциал сдерживания, а не зацикливаться на новых крылатых ракетах», — заключил эксперт в интервью Yle.