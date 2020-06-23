На МКС пришлось прекратить поиск источника утечки бензола

23.06.2020, 8:30, Новости дня

Поиск источника токсичного бензола в атмосфере МКС завершился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.

«AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращен в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1», – приводит РИА «Новости» сообщение НАСА.

Ранее воздухообмен между российским и американским сегментами МКС прекратили для поиска источника бензола, при этом замеры проводили в российском сегменте с помощью прибора для определения качества воздуха AQM-1.

18 июня сообщалось, что НАСА предположило источник утечки бензола на МКС: Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей.

Напомним, в конце мая на МКС зафиксировали повышение концентрации бензола.

Бензол – бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

А в марте экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта. Однако после ухода Dragon-2 запах спирта на МКС пропал.