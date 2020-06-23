Роскачество обнаружило антибиотики и хлор в курином филе

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23.06.2020, 8:30, Новости дня

Роскачество провело исследования куриного филе 15 торговых марок, выявив в части из них следы хлора и антибиотиков.

Роскачество проверило куриное филе в ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку на антибиотики, гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологическую безопасность и пищевую ценность.

Побочный продукт хлорирования (хлороформ) был выявлен в девяти товарах в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде, передает РИА «Новости».

«Лаборатория, выявив следы хлора, перепроверила результаты, а также провела углубленное исследование. В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе – больше. Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят из-за охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами», – указывает Роскачество.

Исследования на содержание в мясе антибиотиков выявило их следы в десяти товарах, при этом у двух из них на этикетке имеется надпись «Без антибиотиков». Кроме того, следы антибиотика выявлены в одном из товаров, промаркированном знаком «халяль», говорится в сообщении.

Между тем, ни в одной торговой марке не было обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки.

В отношении маркировки не было выявлено расхождений по содержанию белков, жиров и энергетической ценности, а также по массе нетто, с заявленной информацией.



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