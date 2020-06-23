Нефть подешевела после роста цен накануне

23.06.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются в рамках коррекции после активного роста в предыдущий торговый день.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,3% – до 42,95 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,52% – до 40,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекционное снижение после роста на 2-3% в ходе торгов понедельника.

Кроме того, некоторая осторожность на рынки вернулась после комментариев торгового советника Белого дома Питера Наварро, сказавшего, что с трудом достигнутая сделка между США и Китаем была «прекращена». Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.