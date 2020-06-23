 

Людей с коронавирусом начнут находить по голосу

23.06.2020, 8:30, Разное

Бразильские исследователи приступили к разработке системы распознавания нарушений дыхания Spira, при помощи которой по голосу начнут выявлять людей с коронавирусом. Устройство должно находить характерные изменения в голосе, к появлению которых может приводить COVID-19.
Созданием системы распознавания нарушений дыхания Spira занимаются сотрудники факультета медицины и Института математики и статистики при Университете штата Сан-Паулу. Их устройство сможет распознавать изменения в голосе людей, говорящих по телефону или перед монитором компьютера.

Исследователи уже записали ряд голосов у пациентов, зараженных коронавирусом. В дальнейшем полученные звуковые дорожки планируют изучить с помощью искусственного интеллекта. Ученые намерены сравнить голоса здоровых респондентов и людей с COVID-19, чтобы убедиться в присутствии или отсутствии расхождений в произношении, заключающихся в манере постановки, количестве пауз и наличии дополнительных вдохов или выдохов.



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