 

Зеленский отверг идею поездки в Москву на парад Победы

23.06.2020, 8:23, Разное

И, судя по всему, были правы. В интервью канадскому изданию The Globe and Mail президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, который пройдет 24 июня.

“Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было”, – сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинского лидера не позвали на торжества, поскольку Украина фактически не является членом СНГ и не демонстрировала желания отмечать День Победы вместе.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков, в свою очередь, отмечал, что у Москвы были основания не приглашать Владимира Зеленского в Москву. Во-первых, в Киеве обязательно отказались бы от приглашения. Но такое решение России стало бы поводом для спекуляций и создало бы видимость наличия политического веса у Зеленского, которого, по мнению Пушкова, у президента Украины нет.

Напомним, что парад Победы должен был состояться 9 мая. Но из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин принял решение перенести его проведение на 24 июня. Парад начнется в 10:00 утром и завершится в 22:00 вечера праздничным салютом. При этом 24 июня будет выходным днем.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / “Моей Аленке 60”: Буйнов поделился фотографиями жены

30.05 / В смартфоне OnePlus 8 Pro отключили режим «рентгеновского зрения»

14.06 / Учёные: Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера

14.06 / Мнение: Статуя Геракла в Иране

08.05 / Самый маленький микро-ПК: В Сети опубликованы нюансы “начинки” Chuwi LarkBox

12.04 / Сын Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко перенес экстренную операцию

02.05 / Жена Александра Овечкина сообщила о смерти своего дедушки от коронавируса

15.06 / Мнение: Зря Шаманов так – Киркорова ведь десантура побьёт очень жестоко

25.04 / Мнение: Пропускное

30.05 / Мнение: Защитник прав человека и чемпион демократии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска