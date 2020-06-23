Зеленский отверг идею поездки в Москву на парад Победы

23.06.2020, 8:23, Разное

И, судя по всему, были правы. В интервью канадскому изданию The Globe and Mail президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, который пройдет 24 июня.

“Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было”, – сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинского лидера не позвали на торжества, поскольку Украина фактически не является членом СНГ и не демонстрировала желания отмечать День Победы вместе.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков, в свою очередь, отмечал, что у Москвы были основания не приглашать Владимира Зеленского в Москву. Во-первых, в Киеве обязательно отказались бы от приглашения. Но такое решение России стало бы поводом для спекуляций и создало бы видимость наличия политического веса у Зеленского, которого, по мнению Пушкова, у президента Украины нет.

Напомним, что парад Победы должен был состояться 9 мая. Но из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин принял решение перенести его проведение на 24 июня. Парад начнется в 10:00 утром и завершится в 22:00 вечера праздничным салютом. При этом 24 июня будет выходным днем.