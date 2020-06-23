Для российского спецназа создают позволяющий прыгать с 70 метров парашют

23.06.2020, 8:08, Новости дня

Российские спецподразделения получат парашютную систему «Штурм», позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров, сейчас система проходит испытания, сообщил советник гендиректора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

«Мы сейчас продолжаем заводские испытания и, надеюсь, в обозримой перспективе выйдем на государственные. Мы сделаем все, чтобы сроки завершения всех испытаний до начала поставок в войска были максимально короткими. Дело в том, что в ходе испытаний может потребоваться какая-то доработка, которая может быть сделана за час, а может за месяц, поэтому конкретнее не могу сказать. Прыгают наши специалисты, но система уже испытана в ходе учения с военного борта. Действующие военнослужащие пока не прыгали, так как система не принята на вооружение», – цитирует РИА «Новости» Хурсевича.

По его словам, пока в мире никто ничего подобного не сделал.

«Замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста. Соответственно, десантники в полной боевой экипировке с оружием загружаются в вертолет, и, если необходимо десантироваться с парашютом, то они пристегиваются к этим системам внутри борта, а если по тактике возможно десантирование посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату», – отметил Хурсевич.

Он добавил, что использование этой системы увеличит гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения. «Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле», – заметил эксперт.

Сергей Хурсевич сообщил, что в принципе в РФ сейчас разрабатываются четыре новых типа парашютных систем.

«Мы сейчас разрабатываем новые системы практически по всем направлениям. Это абсолютно новая космическая система для корабля «Орел», новые тормозные парашюты, грузовые и людские парашюты. То есть разработки идут по всему спектру парашютных систем, за исключением разве что шахтных и подводных, заказчики которых пока не выдвигают новых требований», – сказал Хурсевич.

Работы по некоторым из них будут завершены в этом году, другие – через пять лет. Это связано с тем, что парашют привязан к конкретному объекту, поэтому его создание должно быть сопряжено с завершением работ по этому объекту, отметил эксперт.

Напомним, ранее десантник оценил перспективы «эвакуационных» парашютов «Шанс», позволяющих неподготовленным людям прыгать с высотных зданий. Система была разработана в январе этого года. Специалисты утверждают, что для использования данного парашюта не требуется никаких начальных навыков, так как он раскрывается самостоятельно.