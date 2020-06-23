Россия согласовала первые поставки антисептиков на экспорт

23.06.2020, 7:48, Новости дня

Минпромторг согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт – дезинфекторы в аэрозольной упаковке будут направлены в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива, говорится в сообщении Минпромторга.

«15 июня подписан контракт на поставку дезинфекторов в аэрозольной упаковке в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. Контракт заключен в рамках сотрудничества группы «Арнест» и АО «Корпорация «Росхимзащита» при содействии Минпромторга», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Министерство указывает, что продукция для экспорта производится на мощностях АО «Арнест» и будет отгружена во второй половине июня. «Компанией получено первое с момента начала пандемии COVID-19 согласование Минпромторга на экспорт дезинфекторов-антисептиков, произведенных в России», – пояснили в ведомстве и добавили, что производственные мощности группы «Арнест» позволяют произвести около 500 млн аэрозолей и более 120 млн продукции в полимерной упаковке в год.

Напомним, две недели назад сообщалось, что российскими антисептиками заинтересовались в США и Европе.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что российский рынок удалось насытить средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и поэтому теперь возможно начать экспорт такой продукции за рубеж.

Правительство РФ с 3 мая сняло запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства ЕАЭС. Решение о возможности экспорта и выдачу подтверждений осуществляет Минпромторг.