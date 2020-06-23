Теннис. Троицки и его беременная жена заболели коронавирусом

23.06.2020, 7:42, Новости дня

В Сербии продолжается эпидемия коронавируса среди участников и гостей серии выставочных турниров, которые организовал первая ракетка мира Новак Джокович. Его соотечественник Виктор Троицки, который выступал на первом турнире в Белграде, заболел. Также инфицирована его беременная жена Александра.

Как уже сообщали Вести.Ru, сам Джокович является одним из самых яростных противников вакцинации вообще и прививок от коронавируса в частности. Он словно назло пандемии организовал турниры в своей стране и соседней Хорватии, но случилось то, что случилось: сразу несколько участников и гостей состязаний, где почти не соблюдались меры безопасности, заболели.

Коронавирус был обнаружен у болгарина Григора Димитрова и его тренера, а также у хорвата Борны Чорича, фитнес-тренера самого Джоковича и 5-летнего мальчика, который был вместе с семьей гостем турнира. Джокович из Хорватии отбыл, не дав себя проверить на коронавирус, заявив врачам, что здоров.