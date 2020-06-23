 

Боевики у Широкино противотанковой ракетой вывели из строя оборудование миссии ОБСЕ – штаб ООС

23.06.2020, 7:37, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против сил ООС запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – там боевики открывали огонь вблизи Орехово, Попасной, Новозвановки, хутора Вольный, у Новотошковского, Катериновки и Новгородского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку от Широкино, оккупанты обстреляли опорные пункты ООС из противотанковых ракетных комплексов “Корнет” калибра 152 мм. Одна ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции вблизи Павлополя, Новомихайловки, Марьинки и Старогнатовки.

По данным разведки, 22 июня силы ООС уничтожили двух и ранили трех представителей НВФ.

После полуночи российские вооруженные формирования активности не проявляли. 

Зведення станом на 07:00 23 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення22 червня збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 22. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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