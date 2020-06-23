На Украине оценили шансы «победить Россию» в случае войны

23.06.2020, 7:30, Новости дня

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко выразил уверенность, что Украина в случае войны никогда не сможет «победить Россию».

«Никогда мы ее (Россию) не победим. Я просто математически могу доказать – формулами, просто по математике. <…> Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», – приводит слова Червоненко РИА «Новости».

Он также высмеял стену на границе с Россией. По словам экс-министра, сооружение он лично видел, когда находился на охоте. «Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут. И мы ржали, просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей знает», – отметил Червоненко в эфире канала «112 Украина».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» отметил, что РФ не ругалась с Украиной, разногласия возникли с теми, кто сегодня находится у власти на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва не избегает прямого диалога с Киевом, если есть перспектива договориться.