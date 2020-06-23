Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова

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23.06.2020, 7:30, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал заявление юмориста Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе.

Пригожин признался, что ему сложно назвать причины расставания артистов, поскольку они могут быть абсолютно любые, передает РИА «Новости».

«Чужая душа – потемки. <…> Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне карантина, отношения могут меняться», – подчеркнул он.

Продюсер отметил, что у каждого есть «скелеты в шкафу», и «рыться в чужом шкафу» крайне трудно.

«Жизнь меняется. У меня первый брак был неудачным, что теперь я должен делать?» – задался вопросом Пригожин.

Ранее Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем. Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.



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