 

Парень погибшей на Бали Анастасии Тропицель «пообщался» с ней через «контактера»

23.06.2020, 7:30, Разное

Молодой человек погибшей на Бали 18-летней Анастасии Тропицель, заработавшей миллион рублей в 15 лет, признался, что ему удалось «пообщаться» с ней после смертельного ДТП. Для этого Виктор обратился за услугами к т.н. «контактеру», об этом он пояснил на своей странице в Instagram-аккаунте.
Медиум передал Виктору, что «душа» покойной Анастасии Тропицель будет находиться рядом с ним еще три дня, а потом еще 40 дней. «Контактер» попросил не отчаиваться и не переживать, поскольку душе блогера необходим покой. Виктор не сомневался в правдивости слов медиума, он был уверен, что тот передает слова его погибшей девушки, поскольку у него сложилось впечатление, будто он «говорит ее словами».

Кроме того, в порыве чувств Виктор признался, что ощущал, как ночью Анастасия Тропицель «обнимала его». Смертельное ДТП на мотоцикле произошло 21 июня на Бали. Причина аварии пока не называется, молодой человек погибшей отмечал, что она не превышала скорость и была аккуратна во время вождения мотоцикла.



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