В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

23.06.2020, 7:23, Разное

В России торговлю лекарствами могут разрешить розничным онлайн-компаниям. Такое предложение было направлено специалистами Торгово-промышленной палаты главе Минздрава России Михаилу Мурашко.

Это решит проблему медленной доставки, а также позволит сделать ее бесплатной, считают эксперты. Сейчас заказ из аптеки иногда нужно дожидаться два-три дня. За услуги курьера в среднем приходится доплачивать порядка 300 рублей.

Предложение уже поддержали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В Аптечной гильдии России призвали обратить внимание на опыт других государств: исполнительный директор организации Елена Неволина отметила, что в государствах, где онлайн-магазинам разрешили продавать лекарств, резко вырос уровень подделки препаратов.