Мнение: Путин. 3024 год

23.06.2020, 7:18, Разное

Вечный Путин. Наверное, так и будет после принятия поправок в конституцию. А их примут, да что там, уже приняли. Просто делают вид, что дают возможность народу делать выбор.

А ведь уходить с поста президента Владимир Путин пока не собирается. А может кто-то заинтересованный в его долгом правлении, тот, кто контролирует всё происходящее в стране и диктует свои условия, не хочет менять лидера, потому что, это ему выгодно. Уверен, что за президентом кто-то стоит.

И не важно, что из телевизора льются лишь обещания, которые не исполняются. Что доверие к президенту снижается с каждым днем. Все действия властей по отношении к народу в трудной ситуации весьма сомнительны, а порой и унизительны. А мнение людей уже давно не учитывается. Похоже, что Путин ещё долго будет занимать место главнокомандующего. Потому что, это кому-то просто выгодно.

Конечно, если дальше власть вместе с “бессменным” лидером так и будут продолжать издеваться над людьми, принимать антинародные законы, травить полицией, штрафовать за всё подряд, ограничивать в правах, то в ближайшем будущем, может произойти всплеск народных возмущений.

А если все сплотятся и выйдут предъявлять, то что накипело, тут уже ни одна защита не сработает. Прячься не прячься, а ответить придется перед народом. У каждого найдется что сказать. И про пенсии, и про зарплаты. Да много проблем в стране, только их власть как будто не видИт, а может просто слушать людскую “нудятину” не хочет. Им то живется хорошо, а что до граждан страны, так они уже надрессированы к послушанию.

Люди уже давно разобщены, напуганы и зомбированы телевизором. Многие свято верят в честность и порядочность властей. А огромное количество людей слепо доверяют и поддерживают президента.

Да, без лидера нельзя!

Без главного в стране, люди будут сами по себе, и долго это не продлится. Всё развалится без управляющего страной.

Но и отношение лидера к народу должно быть справедливым. Ведь вся власть живёт за счёт людей. И будущее, зависит от всех нас. Так будет всегда, даже через тысячу лет.

Не знаю, как будет дальше, но уверен что скоро Россия изменится.