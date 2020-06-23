 

В Армению прибыла первая группа российских врачей

23.06.2020, 6:54, Новости дня

Первая группа российских врачей прилетела в Армению. Медики в качестве добровольцев будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.

Пока прибыли восемь специалистов, а следующую группу ждут в начале июля. Всего ожидают около 50 врачей.

Также в Армению доставили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты — их передали безвозмездно.

В республике сейчас более 20 тысяч инфицированных; скончались от вируса 360 человек, сообщает телеканал "Россия 24".
 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Граффити-портрет Бродского к 80-летию поэта закрасили в Петербурге

05.05 / Мелания Трамп сделала подарок лечебному пансионату для детей

31.05 / Касьянов: Если Путин начнет “сходить с ума” дальше, внутри элит начнется зачистка

29.05 / Ростех нашел способ усовершенствовать российские торпеды

30.04 / В Якутии женщина с коронавирусом пошла на похороны

19.06 / В Польше пропал 23-летний украинец, полиция ищет его почти неделю

28.05 / Мнения: Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

27.05 / Дело Джемилева. Следком РФ заявил о завершении расследования

20.04 / МВД оценило ущерб от преступлений в РФ за три месяца 2020 года

22.06 / Опрос: О распаде СССР больше всего жалеют избиратели Бойко, меньше всего – избиратели Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска