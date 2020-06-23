В США вандалы попытались повредить статую Эндрю Джексона
23.06.2020, 6:54, Новости дня
В Вашингтоне демонстранты попытались снести статую бывшего президента США Эндрю Джексона. Вандалы осквернили памятник и обвязали его веревками.
Тем временем всё больше накаляется обстановка в Сиэтле. Власти города намерены ликвидировать так называемую автономную зону, которую захватили демонстранты. Чиновники заявили, что этот район стал приносить слишком много проблем и мешает мирным горожанам нормально жить и работать.
Протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских продолжаются во многих городах. Демонстранты требуют полицейской реформы. Часть протестующих возводит баррикады, громит витрины, поджигает автомобили, передает телеканал "Россия 24".
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