Суд перенес рассмотрение апелляции Януковича по делу о государственной измене

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23.06.2020, 6:52, Новости дня

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. Об этом 22 июня сообщает “Укринформ” со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Виталия Сердюка.

“Сегодня продолжили рассмотрение слушания по данному делу, мы заявляли ходатайство, то есть идет работа. Перенесли на 20 июля на 11.00”, – сказал Сердюк.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го на фоне массовых протестов сбежал в Россию.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы (после бегства Янукович обратился к российским властям с просьбой ввести войска в Украину). Суд счел недоказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в процессе.

Апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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