 

Ткаченко продал 25% Одесской киностудии банкиру Морозову

23.06.2020, 6:52, Новости дня

Александр Ткаченко, покинувший Верховную Раду в связи с назначением министром культуры и информационной политики Украины, продал пакет акций ЧАО “Одесская киностудия” в размере 25%-1 акция уставного капитала банкиру Александру Морозову, который с 2013 года является директором по развитию бизнеса ЧАО “Смарт Холдинг”, об этом сообщает “Интерфакс-Украина” 22 июня.

“Решение о вступлении в должность министра было принято быстро, в разрезе одной недели. Конфликт интересов был очевидным, поскольку государство владеет 50%+1 акцией Одесской киностудии, которые находятся в управлении министерства. Поэтому продажа должна была быть оперативной”, – сказал Ткаченко.

По его словам, после избрания в Верховную Раду и до продажи он оставался владельцем без права влияния и контроля, его доля была передана в управление по договору.

Объектом сделки были 100% акций британской компании Cinema Love Ltd, которой принадлежит ООО “Новая киностудия”, владеющая указанным пакетом акций Одесской киностудии.

Сумма сделки является коммерческой тайной и не разглашается, отмечает информационное агентство.

Ткаченко уточнил, что давно знаком с новым владельцем, они были соучредителями компании “Нова мова”, которая производила программы “Післямова” и “Лицо мира”, снимала сериалы.

“Знаю, что у него такие же планы, как у меня: развивать киностудию. Уверен, что никакими делами, которые навредят киностудии, заниматься не будет. Жилые дома там точно не появятся, как и не появились за 15 лет”, – рассказал Ткаченко.

По информации “Интерфакс-Украина”, Морозов в 2009-2010 годах занимал должность главы правления “Укргазбанка”, в 2005–2007 годах возглавлял “Ощадбанк”, до этого был членом фракции “Наша Украина” в парламенте.

Верховная Рада Украины 4 июня назначила народного депутата от фракции “Слуга народа” Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. В 2019 году он был избран в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (№9).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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