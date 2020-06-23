Гривна к доллару подорожала до 26,67 грн/$

23.06.2020, 6:52, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 июня.

Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на пять копеек: с 26,72 грн/$ до 26,67 грн/$.

Гривна к евро подорожала на 10 копеек: с 30,00 грн/€ до 29,90 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже чуть поднялся: с 3,85 грн за 10 руб. до 3,84 грн за 10 руб.