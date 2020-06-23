США заявили о готовности работать с Россией для решения вопросов в рамках ДОН

23.06.2020, 6:48, Новости дня

Соединенные Штаты по-прежнему готовы работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«До тех пор, пока США остаются стороной Договора по открытому небу, они продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в консультативной комиссии (в соответствии с документом), ее рабочих группах и на других двусторонних и многосторонних площадках в ответ на допускаемые Россией нарушения», – приводит текст документа ТАСС.

В Госдепе также добавили, что «США по-прежнему готовы добросовестно работать с Россией для поиска решений этих вопросов».

Тем временем члены Демократической партии в Сенате США направили письмо госсекретарю Майклу Помпео и главе Пентагона Марку Эсперу, в котором потребовали от американской администрации остановить выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН), поскольку, по их мнению, процесс был начат незаконно.

Под посланием подписались старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, лидер демократического меньшинства в верхней палате Чак Шумер, старший демократ комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и заместитель председателя спецкомитета по разведке Марк Ворнер.

По словам сенаторов, решение администрации США нарушает закон, поскольку положения бюджета Пентагона на 2020 финансовый год (начался 1 октября) обязывают уведомлять Конгресс за 120 дней до предполагаемого выхода из ДОН или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По утверждению законодателей, в известность о подобных планах их не ставили.

«Время решения – менее чем за пять месяцев до [президентских] выборов – также подозрительно. Начало выхода из договора без учета внутреннего законодательства или конституционной практики – явный политический маневр, направленный на то, чтобы связать будущую администрацию, – отмечается в письме. – Мы требуем от вас незамедлительно прекратить усилия по выходу до тех пор, пока Конгресс не будет уведомлен в рамках военного бюджета и Сенат не получит возможность взвесить выход из документа».

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.