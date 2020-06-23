Общество за «Конституцию свободных людей»

23.06.2020, 6:43, Разное

Весьма неожиданные результаты исследования «Левады» об альтернативном проекте поправок в основной закон.

Публикуемые ниже результаты опроса «Левада-центра»* весьма неожиданны — при том что в профессионализме и честности социологов «Левады», как и в качестве их выборки, у нас сомнений нет. «Новая» публикует их первой, поскольку с самого начала вместе с «Яблоком» участвовала в создании Общественного конституционного совета и поддерживала работу над альтернативными поправками к Конституции.

До начала голосования по официально предложенным поправкам есть еще несколько дней для интерпретации этих результатов теми, кто разбирается в этом лучше меня: социологами и политологами. Меня же Общественный конституционный совет попросил написать лишь краткую предысторию возникновения альтернативного пакета поправок, поскольку я оказался одним из соучредителей этого совета.

Когда 23 января Григорий Явлинский, сразу определивший свою инициативу как дело не только «Яблока», пригласил в соучредители Общественного конституционного совета Евгения Гонтмахера, Владимира Рыжкова и меня, я, разумеется, посчитал это за честь и не отказался, но отнесся к этому скептически — как к чему-то между экспериментом и игрой.

Все мы разделяли убеждение, что Конституцию лучше было вовсе не трогать, тем более вот так — в режиме «снег на голову»,

но раз уж этот процесс все равно был уже запущен, и не нами — почему бы не попытаться создать ему альтернативу?

Над альтернативным вариантом поправок работали серьезные конституционалисты, хотя не все они согласились открыто признать свое авторство. Первый этап эксперимента, когда эти поправки инициировались депутатами «Яблока» в заксобраниях пяти регионов, где есть представительство этой партии, ожидаемо провалился: ни в одном они не были поставлены на голосование. Идея вывести проект на федеральный уровень таким путем (заксобрания регионов обладают правом законодательной инициативы), разумеется, с самого начала была утопической, но работа над поправками и их систематизация, тем не менее, продолжалась, и они образовали цельный пакет проекта под условным названием «Конституция свободных людей».

Около 10 пунктов этого пакета и были переданы «Леваде» для проведения опроса (по телефону) в различных регионах РФ. Разброс ответов на вопрос об отношении к участию россиян в деятельности частных военных компаний (см. диаграмму) убеждает, что да, это Россия, и она разная.

А вот выборность верхней палаты парламента поддержало бы, по данным опроса 82 процента россиян. Неожиданно ли это? Может, и нет: их же до сих пор об этом просто никто не спрашивал.

Дальше смотрите и думайте сами: графики наглядны.

Альтернативы нет лишь в картине тех государственных или огосударствленных медиа, которые всегда представляют только одну и известно чью точку зрения. На самом деле альтернатива всегда есть, и ее надо обсуждать не только с теми, кто лоялен власти по должности или в силу зависимого от нее положения.

«Общероссийское голосование» по безальтернативным «президентским» поправкам вовсе не будет ни «обще-», ни даже в полном смысле слова «российским».

Вот собственно, пока что единственный очевидный вывод из эксперимента «Яблока», и мне повезло, что я принял в нем участие.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ

* Исследование подготовлено по заказу партии «Яблоко»

Автор текста — обозреватель «Новой», сооснователь Общественного конституционного совета, беспартийный