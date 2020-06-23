 

Пушков объяснил отказ Зеленского приезжать на парад Победы в Москву

23.06.2020, 6:30, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал ответ Владимира Зеленского на вопрос о готовности поехать на парад Победы в Москву.

«Зеленский подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение», – написал Пушков в своем Twitter.

По мнению парламентария, такой шаг российских властей на Украине использовали бы в пропагандистских целях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, которого российская сторона и не приглашала в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не стал бы участвовать в этом мероприятии, даже если бы его позвали.

В Кремле ранее сообщали, что Зеленский не получил приглашения на парад Победы, поскольку Украина де-факто не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желания разделить радость праздника. При этом отмечалось, что украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что парад Победы в Москве пройдет 24 июня – в день легендарного исторического парада победителей в 1945 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / British Airways собирается уволить треть своих сотрудников

10.06 / Учения Baltops-2020 и реакция Москвы 

02.06 / Политика: РФ назвала новую причину для ядерного возмездия

04.06 / Росприроднадзор не исключил, что ущерб от аварии в Норильске составит сотни миллиардов рублей

11.04 / Муфтий Ингушетии с положительным тестом на коронавирус умер в больнице

19.05 / Осужденного на 19 лет в Молдавии банкира Платона отпустят из тюрьмы

13.05 / Австрия запланировала отмену контроля на границе с Швейцарией

17.06 / Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе»

24.05 / Директор института вирусологии в Ухане: У нас никогда не было штамма вируса, похожего на SARS-CoV-2. О какой утечке может идти речь?

21.04 / Вильфанд назвал причину холодной погоды в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска