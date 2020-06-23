 

Лолита Милявская рассказала о пьянстве бывшего супруга Иванова

23.06.2020, 6:30, Разное

Российская певица Лолита Милявская призналась, что ее бывшему мужу необходимо «специальное лечение» от алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, ее экс-супруг Дмитрий Иванов часто возвращался домой «пьяным и избитым» из-за «нарциссического расстройства».
После официального расторжения брака Дмитрий Иванов оказался в больнице, где у него диагностировали множество травм, полученных в результате аварии на квадроцикле. Очевидцы отмечали, что он устроил гонку по закрытому коттеджному поселку, а пострадавший винил во всех бедах Лолиту Милявскую и Сергея Жорина, хотя позднее он все свел к «несчастному случаю», поскольку был пьян.

Версию с пристрастием к спиртным напиткам подтвердила Лолита Милявская. Она вспомнила, что Дмитрий Иванов часто возвращался домой «пьяным и в непотребном виде». Певица надеется, что в будущем он образумится и обратится за помощью к медикам.



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