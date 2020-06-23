Канделаки перестала общаться с Садальским после ссоры на похоронах ее отца

23.06.2020, 5:53, Разное

Телеведущая Тина Канделаки объяснила, по какой причине после долгих лет дружбы она перестала общаться с актером Станиславом Садальским. На похоронах ее отца артист слишком много шутил, что возмутило Канделаки, после траурной церемонии она прервала все связи со своим наставником.

По словам телеведущей, смерть отца, благодаря которому она смогла достичь высот, случилась в 2009 году. Для многих, включая ее, она стала настоящим потрясением. Отпевали отца Тины Канделаки в грузинской церкви. Там и произошел окончательный разрыв между телеведущей и актером. Канделаки отметила, что, несмотря на траур, Садальский много шутил, а на замечания никак не реагировал. Когда они покинули церковь, то прекратили общение.

После конфликта актер часто нелестным образом отзывается о бывшей подруге. Так, Станислав Садальский заявлял, что познакомился с Канделаки, когда она была никем, этого не отрицает даже сама телеведущая. Актер признался, что именно он познакомил ее с нужными людьми. А первые эфиры Канделаки оплачивал ее муж Андрей Кондрахин. Но знаменитость старается не отвечать на такие колкости, чтобы не портить начальное впечатление от их дружбы.