 

США расторгают торговую сделку с Китаем

23.06.2020, 5:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая. Об этом сообщил американский советник по торговле Питер Наварро.

"Она прекращена", — сообщил Наварро в эфире телеканала Fox News на вопрос о том, прекращена ли сделка​​​.

По его словам, сделка была подписана 15 января. "К тому моменту они уже два месяца знали о вспышке вируса и отправили сотни тысяч человек в эту страну распространять его. Буквально через несколько минут после того, как самолет с делегацией улетел, мы стали получать информацию о пандемии. Думаю, это и стало поворотным моментом", — сказал Наварро.

В январе США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Китай обязался увеличить закупки американских товаров с уровня 2017 года на 200 миллиардов долларов в течение двух лет (закупка товаров на 165 миллиардов и еще 35 миллиардов — на услуги). Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем к "честному" показателю. Кроме того, Пекин обещал усилить защиту авторских прав и упростить доступ на свой рынок.



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