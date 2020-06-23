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23.06.2020, 5:42, Новости дня

С сегодняшнего дня начинает работу горячая линия по поправкам в Конституцию "Наше решение. Наше будущее". Линия организована холдингом ВГТРК и издательским домом "Комсомольская правда".

На вопросы ответят юристы, психологи, политики, принимавшие участие в создании поправок, артисты и общественные деятели.

23 июня на вопросы отвечают Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации (8:00); Александр Калинин, председатель организации "Опоры России" (14:00); Ольга Тимофеева, вице-спикер Госдумы РФ (19:30).

Телефон горячей линии 8-800-100-09-72.

Звонить можно с 06:00 до 22:00 по московскому времени. Звонок бесплатный.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.



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