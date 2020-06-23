Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки – ОГА

23.06.2020, 5:40, Новости дня

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской области приняла решение о возобновлении пассажирских автоперевозок. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что пассажиры не смогут находиться в общественном транспорте без масок или респираторов, а их количество не может превышать число мест для сидения.

“Я убежден, что разрешение на законные транспортные перевозки позволит контролировать и отслеживать все маршруты, это также позволит разгрузить существующие маршруты. Чем больше количество общественного транспорта – тем меньше скопление [людей]”, – пояснил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Следить за соблюдением карантинных ограничений во Львовской области будут мобильные группы в составе работников полиции, Госпродпотребслужбы и представителей органов местного самоуправления.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерло 1012 человек, выздоровело 16 642 больных.

Во Львовской области зафиксировано 3980 случаев COVID-19, умерло 114 человек, 674 – выздоровели.