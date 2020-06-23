 

Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки – ОГА

23.06.2020, 5:40, Новости дня

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской области приняла решение о возобновлении пассажирских автоперевозок. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что пассажиры не смогут находиться в общественном транспорте без масок или респираторов, а их количество не может превышать число мест для сидения.

“Я убежден, что разрешение на законные транспортные перевозки позволит контролировать и отслеживать все маршруты, это также позволит разгрузить существующие маршруты. Чем больше количество общественного транспорта – тем меньше скопление [людей]”, – пояснил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Следить за соблюдением карантинных ограничений во Львовской области будут мобильные группы в составе работников полиции, Госпродпотребслужбы и представителей органов местного самоуправления.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерло 1012 человек, выздоровело 16 642 больных.

Во Львовской области зафиксировано 3980 случаев COVID-19, умерло 114 человек, 674 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Новый вид черных игуан находится под угрозой исчезновения

14.06 / Во время субботних беспорядков в Лондоне пострадали более 20 полицейских

21.06 / Курорты Краснодарского края снова принимают гостей

30.04 / В Подмосковье объявили о вводе масочного режима

01.06 / В Италии предложили карать за отрицание коронавируса

20.04 / Что будет с рублем и стоит ли покупать валюту?

16.06 / Ряженые миллионеры выманивают деньги на тренингах “личностного роста”

17.04 / Музыкант Стас Море написал песню в благодарность врачам

18.04 / Новикову предъявили обвинение

13.04 / Пассажиропоток в аэропорту Гонконга упал до рекордного минимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска