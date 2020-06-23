 

Во Львовской области растет число заболевших COVID-19 из-за количества тестирований – Ляшко

23.06.2020, 5:40, Новости дня

На селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на большое количество случаев, выявленных за сутки во Львовской области, об этом сообщила пресс-служба президента Украины 22 июня.

“Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, что значительное число лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 возникло из-за того, что была устранена большая очередь граждан, ожидавших тестов”, – отмечено на сайте.

По данным правительства, показатель заболеваемости в Украине составляет 46,8 случая на 100 тыс. населения, а маркер, после которого необходимо принимать решение относительно эпидемической ситуации, – 60 человек на 100 тыс. населения.

Как сообщил Совет национальной безопасности и обороны, во Львовской области на 22 июня было выявлено 3980 заболевших, 114 человек умерли, выздоровело 674.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерло 1012 человек, выздоровело 16 642.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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